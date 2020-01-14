غدا.. "تنمية المشروعات" يوقع اتفاق تمويل مع الاتحاد الأوروبي وبنك ألماني

كتبت- منال المصري:

يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، غدا الأربعاء، اتفاقية تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع بنك الإعمار الألماني، والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صادر عن الجهاز.

ومن المقرر أن يشهد توقيع الاتفاقية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بمقر الجهاز، بحضور ممثلي البنك الألماني والاتحاد الأوروبي.

وقال الجهاز إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر، واستمرارا لجهود جهاز تنمية المشروعات في هذا الإطار.

وسيعقد الجهاز غدا مؤتمرا صحفيا على هامش توقيع الاتفاقية يشارك فيه الوزيرتان.

وكانت نيفين جامع اجتمعت قبل أيّام برؤساء القطاعات بجهاز تنمية المشروعات لمناقشة خطط عمل الجهاز في المرحلة المقبلة، مؤكدة استمرار الجهاز في تنفيذ استراتيجياته التنموية في كافة القطاعات.

كما أكدت جامع استمرار الجهاز في العمل على تطوير الآليات بما يتناسب مع متطلبات الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والخريجين وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية .

وأشارت جامع إلى أهمية التوسع في تقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من خلال الجهاز أو البنوك التي يتعامل معها أو الممولة ذاتيا أو من أي جهات أخرى، وأن يتم الإعلان عن تلك الخدمات المجانية حتى تستفيد منها كافة المشروعات الجديدة أو القائمة.

وأوضحت أن تلك الخدمات هي أساس استمرار تلك المشروعات وتطورها، وتحسين الموارد المالية لأصحابها والعاملين فيها.