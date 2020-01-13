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البورصة تهبط لأول مرة في آخر 4 جلسات بنهاية تعاملات الاثنين

02:56 م الإثنين 13 يناير 2020
البورصة تهبط لأول مرة في آخر 4 جلسات بنهاية تعاملات الاثنين

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.75% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 13699 نقطة، وذلك بعد صعوده في الجلسات الثلاث السابقة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات اليوم في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 203.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 137.6 مليون جنيه، و65.6 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.53%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13802 نقطة.

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