صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05%مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13810 نقاط.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.53%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي، ليصل إلى مستوى 13802 نقطة.