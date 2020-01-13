صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم
10:31 ص الإثنين 13 يناير 2020
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05%مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13810 نقاط.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.53%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي، ليصل إلى مستوى 13802 نقطة.
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