وزير المالية: قريبًا هيكلة جديدة داخل مصلحة الضرائب للحد من الفساد

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، في لقاء له مع قيادات مصلحة الضرائب، إنه سيكون هناك قريبًا ترتيبات هيكلية جديدة داخل المصلحة والدفع بقيادات شابة فيها.

وبحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت قال معيط: "ما شهدته الأيام القليلة الماضية من موقف عصيب داخل مصلحة الضرائب يستوجب وقفة مصارحة مع النفس".

وأضاف أنه: "لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع غير الشرفاء، ولن نسمح بأن يكون بيننا من يحيد عن منهجنا في الشرف والأمانة والنزاهة والمسئولية الوطنية".

وجاء لقاء معيط بعد نحو أسبوع من القبض على رئيس مصلحة الضرائب العامة، بتهمة الفساد.

وقال معيط إنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والقواعد التى تضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية بمصلحة الضرائب المصرية على النحو الذي يقف حائلاً دون إنزلاق أحد إلى دائرة الفساد؛ بما يسهم في تحصيل حق الدولة ومكافحة التهرب الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأضاف أن القانون يقف بالمرصاد لكل من يقرر أن يخلع رداء الشرف والنزاهة والأمانة ويتخلى عن واجبه الوطني والوظيفي.

وبحسب معيط فإن "بعض التصرفات الفردية غير المقبولة لايجب أن تهز ثقة جموع العاملين الشرفاء في أنفسهم طالما استمروا في أداء مهامهم على أكمل وجه بمنتهى الإخلاص والأمانة، بل ينبغى أن تكون حافزًا قويًا لاستكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي لمنظومة الإدارة الضريبية".

وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية، استطاعت بعراقتها وكفاءة العاملين بها، أن تُصَّدر الكوادر الضريبية للمنطقة بأسرها.

وجَّه الوزير رسالة لقيادات مصلحة الضرائب المصرية قائلاً: "لابد أن تكونوا قدوة لغيركم في الإدارة الواعية والحاسمة والحمد لله لدينا قيادة سياسية حكيمة تدرك خطورة الفساد ولا تتردد في محاسبة كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية ومخالفة القانون مهما كانت مناصبهم".

وأضاف: "لا تسمحوا بأن يكون بينكم غير الشرفاء، ولن يضيرنا أبدًا إقصاء كل من باع ضميره ولم يعبأ بمسئوليته الوطنية أو الإنسانية حتى لدى أسرته وأقرب الناس إليه".

لافتًا إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالي عقد اجتماع موسع يضم قيادات الضرائب على مستوى الجمهورية، ولقاءات دورية مع قيادات المصلحة بالقاهرة؛ حرصًا على رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية.

وقال معيط خلال اللقاء "نثق في العاملين الشرفاء بمصلحة الضرائب المصرية، الذين يؤدون مهمة قومية لتحصيل حق الدولة، بما يرضي الله، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة، معلنًا دعمه الكامل لكل منهم".

وتابع: "أنتم الذين توفرون 75٪ من إيرادات الدولة التى تنفق منها على أمنها وصحة مواطنيها والتعليم وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها وهذه أمانة في أعناقكم، وأعلموا أن الجنيه إللي ما بتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد".

وبحسب البيان استعرض الوزير خلال اللقاء بعض مشروعات تطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المتواصل، وألا يستمر مأمورو الفحص أكثر من ثلاث سنوات في مواقعهم؛ ترسيخًا للحوكمة، مجددًا حرصه على تلقيه أي أفكار خلاقة أو مبادرات مثمرة تُسهم في تنمية جهود تحصيل حق الدولة، ومنح أصحابها كل التقدير المادي والأدبي والوظيفي.

ونقل البيان عن أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قوله إننا فريق واحد، وما نمر به الآن يتطلب أن نقف معًا ونضاعف جهودنا وأن تظهر قدرات قيادات مصلحة الضرائب في المضي قدمًا في تحصيل حق الدولة.

وقال للعاملين بالضرائب "كلكم قيمة كبيرة وأديتم واجبكم على مدى سنوات، وكلنا ندعم بعض لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، فهذا الأسلوب الأمثل لتجاوز أي محنة واستمرار مسيرة العمل الجاد".