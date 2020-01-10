الطماطم ترتفع 60 قرشا.. أسعار الخضروات والفاكهة الجملة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الطماطم والخيار البلدي والكوسة والفاصوليا.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو الطماطم 60 قرشا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين جنيهين و5.6 جنيه.

وزاد الخيار البلدي جنيها، ليتراوح اليوم بين 3 و 5 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، بينما استقرت أسعار بعض الفاكهة عند أسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه بزيادة 60 قرشا.

البطاطس بين 3 و 5 جنيهات.

البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

جوافة بين 5 و 9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.