البنك الأهلي يخفض أسعار الفائدة 1% على قرض السيارات

كتبت- منال المصري:

تباينت قرارات 3 بنوك عامة هي الأهلي ومصر والقاهرة، بشأن خفض الفائدة على قرض السيارات الملاكي الجديدة على الرغم من قرار هذه البنوك بخفض الفائدة بين 1% إلى 1.5% على الأوعية الادخارية بعد قرار البنك المركزي الشهر الماضي بخفض الفائدة.

وقرر البنك الأهلي المصري خفض الفائدة 1% على قرض السيارات وأبقى بنكا مصر والقاهرة على سعر الفائدة على قرض السيارات دون تغيير على الرغم من قرارهم بخفض الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير.

وكان البنك المركزي قرر خفض تكلفة القائدة 1.5% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة الأخير قبل نهاية الشهر الماضي ليسجل متوسط الفائدة 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض.

وتطرح البنوك قرض السيارات الملاكي الجديدة وأحيانا المستعملة للأفراد من الموظفين وأصحاب المهن الحرة بشرط تقديم فاتورة بسعر السيارة من أحد المعارض المعتمدة.

وشهدت قروض السيارات انخفاضا حادا في جميع البنوك تأثرا بزيادة أسعار السيارات خلال آخر 3 سنوات من قرار تحرير سعر الصرف نظرا نسبة كبيرة من مكونات السيارات يتم استيرادها بالخارج بالدولار.

ويعرض مصراوي الفائدة على قروض السيارات الملاكي الحديدة بالبنوك العامة الثلاثة بضمان تحويل الراتب للموظفين بحسب مسؤولون بخدمة العملاء تحدثوا لمصراوي:

1- البنك الأهلي المصري:

تراجعت الفائدة إلى 19% بدلا من 20% متناقصة بالبنك الأهلي سواء تحويل الراتب أو قسط القرض على البنك.

وتتراوح قيمة القرض بين 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه على فترة سداد تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى وتصل نسبة تمويل البنك 100% من قيمة السيارة.

2- بنك مصر:

أبقى البنك على الفائدة عند 18.5% أو 19.75% متناقصة حسب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو إثبات الدخل.

وتتراوح قيمة القرض بين 15 ألف جنيه كحد أدنى إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى على فترة سداد تصل إلى 8 سنوات وتصل نسبة تمويل السيارة 90% من إجمالي سعر السيارة.

3- بنك القاهرة:

استمرت الفائدة بين 18.5% إلى 30% متناقصة حسب درجة تصنيف الشركة وإمكانية تحويل الراتب من عدمه ونوع الضمانة، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الشهر الماضي.

وتتراوح قيمة القرض بين 15 ألف جنيه إلى 500 الف جنيه على فترة سداد تصل إلى 7 سنوات وتصل نسبة تمويل البنك 80% من إجمالي سعر السيارة كحد أقصى.