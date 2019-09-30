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    مصر تحقق فائضا سنويا بميزان تجارة البترول لأول مرة في 6 أعوام

    08:20 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    مصر تحقق فائضا سنويا بميزان تجارة البترول لأول مرة في 6 أعوام

    البنك المركزي

    القاهرة – (مصراوي):

    قال البنك المركزي يوم الاثنين، إن إجمالي عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 8.2 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من ستة مليارات دولار في السنة السابقة.

    ونقلت وكالة رويترز عن البنك المركزي قوله إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 5.9 مليار دولار للفترة ذاتها من 7.7 مليار دولار.

    ولم يذكر البنك بيانات ربع سنوية.

    وسجل الميزان التجاري البترولي فائضا للمرة الأولى منذ السنة المالية 2012-2013 بلغ 8.1 مليون دولار، حسبما ذكر البنك المركزي، مرجعًا ذلك إلى قفزة في استثمارات الطاقة. يأتي ذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليار دولار في العام السابق.

    وأظهرت البيانات تراجع تحويلات العاملين في الخارج إلى 25.2 مليار دولار في 2018-2019 من 26.4 مليار دولار. وبلغت متحصلات السفر 12.6 مليار دولار في الفترة ذاتها، ارتفاعا من 9.8 مليار دولار.

    البنك المركزي عجز المعاملات الاستثمار الأجنبي
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