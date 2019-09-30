بنك التنمية الصناعية يُخفض سعر الفائدة 1% على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن البنك قرر خفض أسعار الفائدة 1%على حسابات التوفير "ستار سيفينج".

وانخفضت الفائدة على حساب التوفير "ستار سيفينج" من 13.5% إلى 12.5% سنويا، بحسب المصدر.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة للشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير، بحسب ما قاله المصدر.

وتم الإبقاء على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات عند 12.5% سنويا ويصرف العائد عليها شهريا.

وتراجعت الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الكوريدور بالبنك المركزي إلى 13.75% بدلا من 14.75% يصرف عائدها كل 3 شهور لمدة 3 سنوات.