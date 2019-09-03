ارتفاع الطماطم والعنب.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والعنب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.2 جنيه بزيادة 20 قرشا، كما زادت أسعار العنب جنيها مقابل أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و.25 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.50 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

التين البرشومي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

المانجو العويس 15 و19 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.