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    صعد بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:51 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    صعد بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    سعر الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.54 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.62 جنيه.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    سعر الدولار أسعار العملات

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