قطاع الأعمال: اختيار شركتي تسويق وإدارة للنادي الجديد بغزل المحلة

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستتعاقد مع شركة تسويق وشركة إدارة محترفة للنادي الجديد المزمع إنشائه ضمن عملية تطوير نادي غزل المحلة.

"النادي الجديد سيولد لتقديم خدمة ممتازة مقابل دفع اشتراكات، وهي خدمة غير موجودة حاليا ويلزمها شركات محترفة لتطبيقها" بحسب الوزير.

ووضعت الوزارة، تصورًا مقترحًا لتطوير نادي غزل المحلة يتضمن تأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليا وإضافة أعضاء جدد حوالي 10 آلاف عضوية جديدة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن هذا المقترح سيتم من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة ويتم إعطاء النادي حق انتفاع للمباني والمنشآت لمدة 15 عاما قابلة للمد.

وأضاف الوزير أن قطار تطوير نادي غزل المحلة "انطلق"، وتحدثنا مع العاملين والشارع المحلاوي، ليكون هناك إجماع على أن يكون المشروع مربح لجميع الاطراف بما فيها الشركة والنادي والمواطنين في المحلة.

وأكد الوزير، أن هناك لجنة في الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تعمل على بحث كافة الأمور.

وسيحصل النادي على ترخيص للاشتراك في الاتحادات الرياضية المختلفة حسب القواعد الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة، ويتم تعيين إدارة محترفة لتطوير النادي وتسويق عضوياته وتنمية موارده بصورة مستدامة بعيدا عن شركة غزل المحلة، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إن مقترح تطوير النادي يأتي بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، والذي يشمل الاحتفاظ بنادي العاملين بنشاطه الاجتماعي الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية مع تحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم، على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ومخصص لأعضائه الحاليين والمستقبليين من العمال حسب الإجراءات والموافقات المنظمة لهذا الغرض.

وتؤكد الوزارة أنه لا نية مطلقا لبيع النادي، وإنما سيتم تأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" والاستاد وملعب للتدريب لمدة 15 عاما ويتم رسملة حق الانتفاع لتشارك به شركة المحلة في شركة كرة القدم.

وأضافت أنه سيتم طرح النسبة المتبقية من رأس المال على مستثمر متخصص ومؤهل ولديه رؤية مستقبلية وسابقة خبرة وملاءة مالية، لضخ استثمارات تكفي لتطوير الفريق الأول والصعود به للدوري الممتاز والمنافسة في مختلف البطولات، وعمل مدارس للناشئين تمكن من تفريخ أجيال جديدة من الموهوبين خلال فترة 5 إلى 6 سنوات.