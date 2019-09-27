تراجع اليورو والريال السعودي.. أسعار العملات أمام الجنيه خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر اليورو والجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر الريال السعودي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

تراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.75 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع مقابل 17.93 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 19.99 جنيه للشراء و20.24 جنيه للبيع، مقابل 20.25 جنيه للشراء و20.45 جنيه للبيع.

وتراجع الدينار الكويتي، ليسجل أمس 53.44 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع مقابل 53.50 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.32 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري عند 4.22 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.