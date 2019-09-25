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    بلومبرج: أرامكو تستعد للإعلان عن خطة طرحها بالبورصة رسميا الشهر المقبل

    01:36 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    بلومبرج: أرامكو تستعد للإعلان عن خطة طرحها بالبورصة رسميا الشهر المقبل

    شركة أرامكو

    القاهرة – مصراوي:

    نقلت وكالة بلومبرج، عن مصادر مطلعة، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة تستعد للإعلان رسميا الشهر المقبل عن الطرح العام الأولي لها.

    وقالت المصادر، للوكالة التي تسمهم، إن عملاق النفط السعودي سيعلن خططه في 20 أكتوبر أو قبل ذلك أو بعده.

    وقال أحد المصادر إن الطرح في سوق الأسهم السعودية قد يتم في نوفمبر، إلا أنه لم يتم بعد الانتهاء من وضع الجدول الزمني.

    وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ أية قرارات نهائية في هذا الشأن، وأن التوقيت النهائي وغيره من التفاصيل تعتمد على ظروف السوق والطلب من جانب المستثمرين.

    شركة أرامكو البورصة السعودية النفط السعودي

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