بلومبرج: أرامكو تستعد للإعلان عن خطة طرحها بالبورصة رسميا الشهر المقبل

القاهرة – مصراوي:

نقلت وكالة بلومبرج، عن مصادر مطلعة، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة تستعد للإعلان رسميا الشهر المقبل عن الطرح العام الأولي لها.

وقالت المصادر، للوكالة التي تسمهم، إن عملاق النفط السعودي سيعلن خططه في 20 أكتوبر أو قبل ذلك أو بعده.

وقال أحد المصادر إن الطرح في سوق الأسهم السعودية قد يتم في نوفمبر، إلا أنه لم يتم بعد الانتهاء من وضع الجدول الزمني.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ أية قرارات نهائية في هذا الشأن، وأن التوقيت النهائي وغيره من التفاصيل تعتمد على ظروف السوق والطلب من جانب المستثمرين.