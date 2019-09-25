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    دومتي تقترض 100 مليون جنيه من التجاري الدولي لتمويل منتجات جديدة

    12:08 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    دومتي تقترض 100 مليون جنيه من التجاري الدولي لتمويل منتجات جديدة

    مقر شركة دومتي للصناعات الغذائية

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، إنها وقعت عقد قرض متوسط الأجل مع البنك التجاري الدولي، لاقتراض 100 مليون جنيه، لتمويل توسعات في منتجات الشركة.

    وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن القرض سيكون متاحا للسحب منه خلال 12 شهرًا تبدأ من تاريخ أول سحب، أو سحب إجمالي القرض أيهما أقرب.

    ويتم سداد القرض على 20 قسطا ربع سنوي تبدأ بعد فترة سماح 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة السحب، ويكون استحقاق آخر قسط بعد 75 شهرا من تاريخ أول سحب، بحسب البيان.

    وتستهدف الشركة بهذا القرض، توفير السيولة اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية، والتوسعات في منتجات الشركة الجديدة.

    وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.

    شركة دومتي البنك التجاري الدولي قرض

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