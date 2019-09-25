من بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار ترتفع في 5 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.