أسعار الذهب العالمية تتراجع من أعلى مستوى لها في 3 أسابيع

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بسبب بيع بعض المستثمرين للمعدن النفيس لجني الأرباح، ولكن الذهب يظل مدعوما عند مستوى أقل من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة مع بدء تحقيق بشأن مساءلة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبب في تأجيج المخاوف السياسية.

وبدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب متهمين الرئيس بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب فقد في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1529.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر أيلول عند1535.60 دولار أمس.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1536.60 دولار للأوقية، وفقًا للوكالة.

كما لقى الذهب دعما من بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين الضعيفة التي فاقمت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

في غضون ذلك، استقر الدولار في التعاملات الآسيوية ونزلت الأسهم إذ أدت الضبابية السياسية في الولايات المتحدة لتعزيز المخاوف حيال الاقتصادات الناجمة عن الخلاف التجاري الصيني الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2% إلى 1670.06 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1676.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت الفضة 0.4% إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.3% إلى 950.60 دولار.