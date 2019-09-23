وزير المالية: المستحقات المتأخرة للمصدرين تصل إلى 25 مليار جنيه

كتبت- منار الرخ:

قال وزير المالية، إن قيمة المستحقات المتراكمة على الحكومة لصالح المصانع والشركات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وصلت إلى نحو 25 مليار جنيه.

وأضاف الوزير خلال كلمته في مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، اليوم الاثنين، أن تراكم المستحقات المتأخرة يعود لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 على سدادها.

وتوقع أن يساهم البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، في سداد هذه المتأخرات، بعد زيادة مخصصات الدعم لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، وكذلك العديد من البنود المتعلقة بالدعم الفني والتدريبي المقرر للشركات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد إصدار مشروع قانون جديد لتنفيذ معاملة تفضيلية للمصانع في تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الوجيزة المقبلة.