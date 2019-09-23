تراجع الطماطم وارتفاع المانجو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، مقارنة بمستوياتها أمس.

وفي المقابل ارتفعت الكوسة والفلفل الحامي والمانجو العويس بين 50 قرشا و3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.57 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها بزيادة 3 جنيهات.