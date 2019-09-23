أسعار الذهب العالمية تهبط وسط توترات منطقة الشرق الأوسط

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب قليلا يوم الاثنين مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين قدم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعض الدعم، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنه في الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعا 0.2% إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار والمسجل يوم الجمعة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.

وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي ”الذهب في منطقة مختلطة حاليا.

”تنامي المخاطر الجيوسياسية من السعودية ورفض الرئيس ترامب إمكانية إبرام اتفاق تجارة جزئي مع الصين يضفي بلا ريب مزيدا من اللمعان على الذهب.“

وارتفع البلاديوم نحو 1% إلى 1656.77 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1659.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 1.6% إلى 18.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين حوالي واحد بالمئة مسجلا 953.70 دولار للأوقية.