"التعمير والإسكان" يوقع عقدا لإنشاء مبنى إداري له بالعاصمة الإدارية

كتبت- منال المصري:

وقع اليوم الأحد بنك التعمير والإسكان، على عقد مقاولة مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ وإنشاء مبنى إداري للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على العقد حسن غانم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وأسامة بشاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، بحضور فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال حسن غانم إن المبنى يقع على مساحة 10 آلاف متر بقيمة 636 مليون جنيه، ويتكون من عدد 2 بدورم أرضي و7 أدوار و"روف"، موضحا أنه سيتم الانتهاء من بناء المبنى في عام ونصف.