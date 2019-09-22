وفد من "الاتصالات" يغادر لفرنسا لبحث التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

كتب- محمد علاء الدين:

غادر القاهرة صباح اليوم وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الجاري، لبحث تعزيز وتطوير التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات بناء القدرات والذكاء الاصطناعي.

وقال بيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد إنه من المقرر أن يلتقي وفد الوزارة خلال الزيارة مع وزراء ومسؤولي الحكومة الفرنسية بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي جامعات وأكاديميين لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضا أن الوقد يبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الحرص على نقل الخبرات المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف مصر من خلالها إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المجالات المختلفة مع بناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في هذا المجال.

كما تتضمن الزيارة عقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول جذب استثمارات جديدة في السوق المصر