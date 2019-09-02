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الدولار يرتفع في بنك كريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

05:07 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
الدولار يرتفع في بنك كريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

الدولار

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول إلى 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بنك كريدي أجريكول البنك الأهلي المصري بنك مصر

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