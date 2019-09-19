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    آخرها أمريكا.. موجة خفض الفائدة تجتاح أسواق العالم (إنفوجرافيك)

    04:24 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    آخرها أمريكا.. موجة خفض الفائدة تجتاح أسواق العالم (إنفوجرافيك)

    البنك المركزي الأمريكي

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    قرر عدد من البنوك المركزية ببعض الدول أمس الأربعاء خفض أسعار الفائدة في إطار موجة للتيسير النقدي تشهدها العديد من الأسواق في الفترة الأخيرة.

    وجاء على رأس هذه البنوك المركزي، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وقاد عدد من الدول الأخرى للخفض أيضا مثل السعودية والإمارات والأردن.

    ومن المنتظر أن تكون موجة خفض الفائدة في الأسواق المختلفة وخاصة أمريكا وتركيا، أحد أهم العوامل التي يضعها البنك المركزي المصري في الاعتبار عند تحديد مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، في ظل توقعات باتخاذ قرار بخفض جديد، بعد الخفض الذي شهدته الفائدة في أغسطس الماضي.

    ويرصد مصراوي عبر الإنفوجرافيك التالي أبرز الأسواق المختفة التي خفضت أسعار الفائدة خلال الشهر الأخير، ونسبة الخفض وأسعار الفائدة الحالية فيها بالبنوك المركزية.

    https://www.masrawy.com/files//Downloads/7755669.jpg

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