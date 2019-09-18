الدولار يتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر في 7 بنوك.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي قرشين إلى 16.28 جنيه للشراء، و16.36جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وخفض بنك الإسكندرية سعر الدولار إلى 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 16.32 جنيه للشراء، و16.42 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس على سعره عند 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري ومصر والبركة عند 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي كريدي أجريكول والتعمير والإسكان عند 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.