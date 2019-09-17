أوليكس: عدم وضوح السياسات الضريبية يعطل استثمارات التجارة الإلكترونية

كتب - محمد علاء الدين:

قالت دينا جبران مدير شركة أوليكس مصر للإعلانات المبوبة أونلاين، إن عدم وضوح السياسات الضريبية لمنصات التجارة الإلكترونية، يساهم في تعطيل استثمارات مرصودة لتلك الأنشطة .

وكانت أنباء انتشرت عن نية الحكومة فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية.

وأوضحت جبران خلال فعاليات النسخة الثانية لقمة التجارة الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب استكمال خطوات وإجراءات صدور قانون تداول البيانات الرقمية بالإضافة إلى إصدار تعريفات محددة المنصات الإلكترونية تشمل مسؤولياتها .

وطالبت مدير الشركة، بدعم توجه الدولة في دمج الاقتصاد غير رسمي من أجل دفع الكيانات والشركات غير رسمية نحو التحول الرقمي.

وقال مصطفى محرم الشريك المؤسس لمكتب محرم للاستشارات القانونية، إنه يجب على الحكومة إطلاق رسائل تطمينية للمستثمرين بمجال التجارة الإلكترونية حول استقرار الإطار التشريعي المنظم للمعاملات الإلكترونية والتأكيد على عدم وجود ازدواج ضريبي على الشركات العاملة بالقطاع.

وأضاف أن البيئة المحيطة بنشاط التجارة الإلكترونية شهدت تطورا سريعا خلال عام واحد، حيث تم إنجاز جزء كبير من البنية التشريعية لقطاع الاتصالات.

وأوضح أنه جاري استكمال ذلك من خلال قانون المعاملات الإلكترونية والذي ينظم سوق التجارة الإلكترونية، وهو ما كان له أثر واضح من خلال جلسات التعاون بين الحكومة وعدد من الشركات العالمية مثل فيسبوك وجوجل وغيرها من الشركات الكبرى.