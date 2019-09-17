مصر للبترول تحقق أكبر صافي ربح في تاريخها خلال العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول، إن الشركة حققت أكبر صافى ربح في تاريخ شركة مصر للبترول، خلال العام الجاري، بقيمة 450 مليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات نحو 65 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأرجع فتحي، النمو الكبير في الإيرادات، نتيجة لجهود الشركة للتوسع في نشاط تموين الطائرات والذي أسفر عن مبيعات بلغت نحو 13.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018/2019.

وأضاف فتحي، أن إجمالي عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة بلغ 1460 محطة في مختلف محافظات مصر متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات.

وأشار فتحي، إلى الانتهاء من تطوير 82 محطة ومنفذ خلال العام المالي السابق، وأضاف أنه جاري تنفيذ المنظومة الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين والخدمة ( ATG ) باستثمارات 115 مليون جنيه.

وأوضح فتحي، أنه تم الانتهاء من تجهيز 913 محطة للعمل بالمنظومة بالتزامن مع انتهاء المرحلة الرابعة والأخيرة وتشمل 264 محطة.

وتابع أن الشركة تعمل على إنشاء محطة خدمية وسيطة بمطار القاهرة الدولي والاستعداد لتشغيل منظومة تموين الطائرات بمطار الغردقة بنظام الهيدرانت بطاقة تموينية تبلغ 13 مليون لتر في الساعة وهو ما يلبي احتياجات كافة طرازات الطائرات الحديثة بتوقيتات قياسية.

وتعاقدت الشركة مع شركة روهر الألمانية لتدعيم أسطول تموين الطائرات الحالي بعدد 21 وحدة جديدة ثابتة وصهريجية باستثمارات تبلغ حوالي 8 ملايين يورو، بحسب فتحي.

وأشار فتحي إلى أن مبيعات الشركة من نشاط تموين السفن بلغ نحو 1.4 مليار جنيه حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ برنامج لإحداث نقلة نوعية في نشاط خدمة السفن بالشركة حيث تم شراء ناقلة جديدة مزدوجة البدن لتحديث أسطول الشركة بسعة 1750 طن بقيمة 6 ملايين دولار.

وقال عادل عياد، رئيس شركة التعاون للبترول، إن إجمالي إيرادات الشركة من تسويق المنتجات البترولية والخدمات بلغ نحو 50 مليار جنيه، بكميات بلغت 7.5 مليون طن، خلال العام الجاري.

وأشار عياد، إلى أن إجمالي كمية المبيعات من المنتجات الرئيسية لبنزين بأنواعه والسولار والمازوت، بلغ نحو 6.7 مليون طن، وحصة الشركة من إجمالي السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30%، فيما بلغت حصة الشركة في السوق العام للزيوت 18% بكمية مبيعات بلغت 77 ألف طن.

وأضاف عياد أن الشركة حافظت على ريادتها في السوق المصري في نشاط تموين السفن بالوقود بحصة بلغت 44%، وتضاعف مبيعاتها في هذا النشاط من 33 ألف طن في العام الماضي إلى 216 ألف طن هذا العام قيمتها نحو 1.7 مليار جنيه بفعل الاستراتيجية الجديدة.

وتابع عياد، أنه جاري البدء في إجراءات تدعيم قدرات الشركة بخمس ناقلات بترول بحرية جديدة لتموين السفن خلال 3 سنوات بتكلفة استثمارية 27 مليون دولار لمواكبة التوسع في هذا النشاط .

وأشار عياد، إلى أنه في اطار جهود وزارة البترول لترشيد الاستهلاك تم تنفيذ وتشغيل منظومة توليد الطاقة الشمسية بعدد 47 محطة وأنه من المخطط العمل على تنفيذ المنظومة في 50 محطة بالعام المالي القادم.

وأضاف عياد، أنه جاري العمل على فتح أسواق جديدة واستهداف عملاء جدد داخل وخارج مصر حيث قامت الشركة بتصدير الزيوت والكيماويات لثلاثة دول وهي ليبيا والسودان ورواندا.