ستاد وملعب على 4 أفدنة.. "قطاع الأعمال" تضع خطة تطوير نادي غزل المحلة

كتبت - شيماء حفظي:

قالت وزير قطاع الأعمال العام إن خطة تطوير نادي غزل المحلة ستركز بشكل أساسي على تلبية طلبات العمال.

وأضاف الوزير خلال جولة بنادي غزل المحلة اليوم السبت أن "طلبات العاملين في شركة غزل المحلة أوامر".

وتضع وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج تصورا للدخول في شراكة لتطوير نادي غزل المحلة من خلال تطوير فريق كرة القدم، وإنشاء ملعب كرة قدم واستاد على مساحة 4 أفدنة من إجمالي 34 فدان تابعة للنادي، بحسب الوزير.

وأوضح أنه سيتم وضع قواعد صارمة لاختيار الشريك الذي سيدخل في هذا المشروع والذي يعد جزءا من خطة تطوير النادي وهدفه ضخ استثمارات وخبرة للصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز والمنافسة فيه.

وقال إنه سيتم اختيار شريك لديه رؤية لبناء أكاديمية كرة قدم تخدم منبع مواهب كرة القدم في المحلة لتخريج لاعب كرة قدم كامل لديه مهارات.

وقال الوزير إن مقترح تطوير نادي غزل المحلة سيخضع لآليات صناعة الرياضة.

يتضمن المقترح تخصيص 5 أفدنة لاستاد وملاعب يتم تطويرها من خلال الشراكة مع مستثمر مقابل حق انتفاع بالإضافة إلى تخصيص 10 أفدنة لنادي العاملين بخدمات كاملة تتحمل تكلفتها شركة غزل المحلة.

وأكد أنه لن تتم عملية التطوير دون السند الكامل من العاملين بالمحلة وباتفاق الأغلبية حول جدوى المشروع".

وتفقد الوزير ستاد غزل المحلة والمنشآت التابعة والملاعب موجها بضرورة وضع مقترح لاستغلال المساحات الواسعة بالنادي لتطوير خدماته.

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام طرح نادي غزل المحلة، للشراكة مع مستثمر في صناعة الرياضة لتطويره.

وتخطط الوزارة لإنشاء شركة لإدارة نشاط كرة القدم في النادي بشكل مستقل عن الشركة المالكة له.

وتعود ملكية النادي، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد النادي، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.

وتبلغ مساحة النادي 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.

ويملك النادي ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس ومبنى حمام سباحة ونادي للرماية ونادي للكشافة، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.