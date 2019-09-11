انخفاض جديد في الدولار.. وسعر البيع يهبط تحت 16.5 جنيه في الأهلي ومصر

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي المصري، ومصر، قرشين، بمنتصف التعاملات إلى 16.39 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار انخفض في بداية التعاملات بنكي الأهلي المصري، ومصر بنحو قرشين، ليصبح إجمالي ما فقده منذ الصباح وحتى منتصف اليوم 4 قروش.

وتراجع متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية، قرشا واحدا إلى 16.395 جنيه للشراء و16.495 جنيه، مقابل 16.405 جنيه للشراء و16.505 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.