تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور مقارنة بمستوياته أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتروح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.