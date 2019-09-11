أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة إلى 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار، 4 قروش في بنك قناة السويس، إلى 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي، قرشين، إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، قرشين إلى 16.40 جنيه للشراء و16.50 جنيه للبيع.

وخفض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار، قرشا واحدا إلى 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان، عند 16.40 جنيه للشراء و16.50 جنيه للبيع.