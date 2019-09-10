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    4 جنيهات تراجعًا في سعر كيلو الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

    11:50 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    4 جنيهات تراجعًا في سعر كيلو الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الفاصوليا والمانجو العويس بين جنيهين و4 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاتاء، مقارنة بمستوياته أمس. وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 24 و30 جنيها، وسعر كيلو المانجو العويس بين 15 و20 جنيها.

    وفي المقابل ارتفعت أسعار العنب البناتي الأصفر والتين البرشومي جنيها واحدا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقرت أسعار الطماطم والبصل والبطاطس والكوسة، خلال تعاملات اليوم مقابل أسعار أمس.

    ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3 جنيهات و6.2 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين جنيهين و4 جنيهات.

    الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

    الفاصوليا بين 24 و30 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي جنيهين و5 جنيهات.

    الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات.

    البامية بين 15 و20 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

    العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

    التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    المانجو العويس 15 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

    سوق العبور أسعار الخضر أسعار الفاكهة أسعار الطماطم

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