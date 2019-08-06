انعقاد الدورة الثانية لقمة التجارة الإلكترونية في سبتمبر المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

تنطلق فعاليات قمة التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط في نسختها الثانية خلال شهر سبتمبر المقبل بتنظيم شركة "robusta" العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتقنية في إطار استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء تعد هذه القمة الأولى المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف القمة هذا العام إلي خلق حوار مفتوح بين أصحاب المصالح من المسئولين الحكوميين، والقطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاع مختلف، كما تستضيف أصحاب المشروعات الناشئة ، لتقديم منصة واحدة لاستعراض التطورات والتقنيات الجديدة في مجال التجارة الرقمية، ومناقشة كافة التحديات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، لتعزيز هذه الصناعة في المنطقة.

قال حسين محي الدين، مدير عام الشركة المنظمة robusta، إن القمة تستهدف هذا العام استضافة أكثر 3 آلاف زائر، ونحو 80 متحدثا من كبريات الشركات العالمية والمحلية، حيث تجمع القمة المعنيين بقطاع التجارة الإلكترونية، لاستعراض الاتجاهات الجديدة في مجال التجارة الرقمية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وكيفية الوصول لقاعدة عملاء أكبر .

وأضاف أن القمة ستقدم هذا العام محتوى مصمم لإفادة كافة العاملين بمجال التجارة الرقمية من خلال تغطية عدد من المحاور الهامة، حيث يتناول المحور الأول "أحدث الإبتكارات في عالم التجارة الرقمية" من خلال مناقشة الطفرة المُحققة فى تطبيقات الشراء عبر الدفع الإلكتروني التي أطلقتها الحكومة وتأثيرها على السوق المصرى والقوة الشرائية.

وتستعرض القمة العقبات أمام اتجاه شركات تجارة التجزئة والبيع عبر قنوات التجارة الإلكترونية، وسوق الإعلانات والضرائب، وكيفية تغيير سوق تجارة التجزئة وتأثيرها على المستثمر، وكذلك "طرق الدفع والخدمات اللوجستية".