المركزي: تمويلات البنوك في مبادرة دعم السياحة تصل إلى 1.3 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن إجمالي أرصدة المبالغ المستخدمة في مبادرة المركزي لدعم قطاع السياحة بسعر عائد 10%، بلغ 1.267 مليار جنيه حتى أبريل الماضي.

وأشارت البيانات التي حصل عليها مصراوي، إلى أن عدد المستفيدين من هذه المبالغ ضمن المبادرة وصل إلى 25 مستفيدا، في أبريل الماضي.

وأطلق البنك المركزي مبادرة في شهر فبراير 2017 لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر فائدة بسيطة متناقصة 10%، بفترة سداد حدها الأقصى 10 سنوات.

وخصص البنك المركزي 5 مليارات جنيه لتنفيذ المبادرة التي طرحت بعد اجتماعات بين البنك والمستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع واحتياجاته في ذلك الوقت.