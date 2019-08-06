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    انخفض بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:59 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    انخفض بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    دولار

    القاهرة- مصراوي:

    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس، إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، قرشين، إلى 16.53 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.63 جنيه.

    واستقر سعر العملة الأمريكية، في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    الدولار بنك قناة السويس بنك البركة الجنيه المصري

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