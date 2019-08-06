صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:26 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.06% إلى مستوى 13606 نقاط.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وكانت مؤشرات البورصة، تراجعت بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، إلى مستوى 13599 نقطة، بدعم من مبيعات عربية ومحلية.
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