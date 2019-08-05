أسعار الدولار تهبط في 3 بنوك وترتفع بـ "قناة السويس" مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشا واحدا إلى 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس، إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية، في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.