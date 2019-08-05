مبيعات عربية ومحلية تقود البورصة للتراجع مع نهاية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بضغط من مبيعات عربية ومحلية.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13599 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين في الأسهم والسندات خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 176.6 مليون جنيه، و121.8 مليون جنيه على التوالي، وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 298.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنسبة 0.67% إلى مستوى 13525 نقطة، خلال تعاملات أمس الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء.