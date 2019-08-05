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    انخفاض أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بالنصف الأول من 2019

    12:27 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    انخفاض أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بالنصف الأول من 2019

    انخفاض أسعار العقارات الفاخرة بدبي

    القاهرة- وكالات:

    قالت سافيلز للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9% في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض.

    ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب.

    وقالت سافيلز اليوم الاثنين إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8 في المئة على مدى السنوات الخمس الفائتة لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة "بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالميا"، بحسب وكالة رويترز.

    وتقوم سافيلز، وفقا لموقعها الإلكتروني، بتعريف العقارات الفاخرة بأنها الخمسة في المئة من العقارات الأعلى سعرا في السوق.

    ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014.

    وهوت أرباح شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة في دبي، بنسبة 7.4 في المئة في الربع الثاني.

    سافيلز للاستشارات العقارية أسعار العقارات السكنية دبي

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