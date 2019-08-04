انتخاب رؤساء الغرف التجارية بقنا وأسيوط وكفر الشيخ والوادي الجديد والفيوم

كتبت- دينا خالد:

اجتمع أعضاء مجالس الغرف التجارية بمحافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والوادي الجديد والفيوم، لانتخاب رؤساء مجالس الغرف وهيئات مكاتب الغرف، اليوم الأحد.

ودعا الوزير مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، لانتخاب هيئات مكاتبها، بعد إعلان أسماء المعينين في مجالس الغرف.

وجدد مجلس إدارة غرفة قنا التجارية، تعيين، إسماعيل الوشاحي، رئيسا لمجلس إدارة الغرفة للدورة السادسة على التوالي.

وانتخب كل من، محمد شوقى حسين، لمنصب النائب الأول، ومحمد أبوالحسن رمضان، لمنصب النائب الثاني، وحمزة محمد حمزة، لأمانة الصندوق، وممدوح رمزى شنودة، أمين صندوق مساعد، وسعد يوسف محمود، السكرتير العام.

وفاز مجدي طه جاب الله، برئاسة غرفة الفيوم التجارية، وذلك خلال الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة الغرفة لإنتخاب هيئة مكتبها الجديد.

وتم انتخاب عبد المحسن مصطفي، نائبا أول، ومحمد طه جاب الله، نائبا ثانيا، وحمدي سيد حمزة، أمينا للصندوق، وعزت عزيز، أمين صندوق مساعد، ومحمود شعبان خيري، سكرتير عام.

فاز كامل يماني، برئاسة غرفة الوادي الجديد التجارية، بعد اكتمال حضور الأعضاء المنتخبين، والمعيينين فى مجلس إدارة الغرفة الدورة الجديدة.

وحصل اليمانى على 7 أصوات، بينما حصل عادل البري على 3 أصوات في الاقتراع علي منصب رئيس الغرفة.

وتضمن تشكيل مجلس إدارة غرفة الوادي الجديد التجارية، انتخاب خالد حامد، نائبا أول، وعبد الخالق عرابي، نائبا ثانيا، ومحمد بيومي، أمينا للصندوق، وعيد محمد حمود، أمين صندوق مساعد، وعزت محمد حسن الشاذلي، سكرتير عام للغرفة.

وانتخب حاتم محمود عبد الغفار رئيسا لغرفة كفر الشيخ التجارية، بالتزكية، كما جاء انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية

وجاء مجلس إدارة غرفة كفر الشيخ التجارية، مكونا من أحمد عبد الواحد، كنائبا أول، ومحمد الجارجي، كنائبا ثانيا، وأسامة عتمان، أمينا للصندوق، ومحمد صلاح دشيشة أمين صندوق مساعد، وفؤاد عمر سكرتيرا عاما للغرفة.

وانتخب عمرو أبو العيون، رئيسا للغرفة التجارية بأسيوط وذلك بعد الإنتخابات التي تم إجراؤها خلال جلسة إجراءات مجلس إدارة الغرفة لتشكيل هيئة مكتب الغرفة.

وحصل أبو العيون على 15 صوتا مقابل صوت واحد لـمصطفى أحمد محمد المرشح المنافس على مقعد الرئاسة.

وفاز بالتزكية كل من، علي عبد العزيز، بمنصب النائب الأول، والخلفاوي أحمد محمد خليل، بمنصب النائب الثاني، ومحمد أحمد، بمنصب أمين الصندوق، وأحمد محمود، بمنصب أمين صندوق مساعد، وعماد الدين أحمد، بمنصب أمين سكرتير عام للغرفة.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس السبت، قرارًا وزارة التجارة والصناعة رقم 703 لسنة 2019، بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.