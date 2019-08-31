  • عاجل:اجتماع منتصف سبتمبر.. وزارة الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن سد النهضة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    التخطيط تتوقع تجاوز التعداد السكاني 130 مليون نسمة بحلول عام 2030

    01:23 م السبت 31 أغسطس 2019
    التخطيط تتوقع تجاوز التعداد السكاني 130 مليون نسمة بحلول عام 2030

    التعداد السكاني

    القاهرة- مصراوي:

    قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم السبت، إن أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية التزايد السكاني السريع والذي يسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية.

    وأضافت الوزارة، أنه من الممكن أن يتجاوز التعداد السكاني 130 مليون نسمة بحلول عام 2030.

    وأكدت الوزارة على ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكاني، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويُحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية المستدامة.

    وأشارت الوزارة إلى أن برامج ضبط النمو السكاني تستهدف الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.

    وتضمنت خطة العام المالي الحالي 2019/2020 آليات برامج الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .

    التعداد السكاني وزارة التخطيط الإصلاح الإداري النمو السكاني

    الخبر التالى:

    بنكا بلوم والعربي يقرران إيقاف الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان