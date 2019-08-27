تراجعت بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.