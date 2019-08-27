أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

تراجعت بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:34 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
تراجعت بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

الخبر التالى:

مصر واليابان تعقدان منتدى أعمال مشتركا على هامش مؤتمر "تيكاد 7"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان