البترول: حفر بئري غاز جديدتين في حقلي "آتول" و"القطامية" بشمال دمياط

كتب- مصطفى عيد:

قال وزارة البترول في بيان اليوم الاثنين، إنه يجري حالياً الإعداد للبدء في حفر بئرين جديدتين بحقلي غاز آتول، والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار تمهيداً لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل.

وأضافت الوزارة أن البئرين ستسهمان في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضحت نتائج أعمال الشركة الفرعونية للبترول لعام 2018-2019، والتي قدمها حسن عبادي رئيس الشركة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم الانتهاء من حفر البئر الرابع بحقل آتول ووضعه على خريطة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020.

وأشارت نتائج الأعمال إلى أن حقل آتول ينتج حاليا من ثلاثة آبار بمعدلات تبلغ نحو 300 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و9 آلاف برميل متكثفات، بينما يدخل حقل القطامية على خريطة الإنتاج لأول مرة خلال الربع الثاني من عام 2020.

وبلغ حجم الإنتاج اليومي من حقول الغاز الطبيعي التابعة للشركة الفرعونية للبترول بمنطقة البحر المتوسط نحو 525 مليون قدم مكعب غاز، و10 آلاف برميل متكثفات، وذلك خلال العام المالي 2018-2019، وهو ما يعكس نجاح جهود تحسين معدلات الإنتاج والذي تجاوز الخطة الموضوعة، وفقا لنتائج الأعمال.

وأسفرت الجهود عن تخفيض تكلفة الإنتاج من الحقول البحرية إلى أقل المعدلات في هذا المجال، فضلاً عن مواجهة وخفض ظاهرة التناقص الطبيعي لإنتاجية الحقول إلى أقل قيمة، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إنه تم إنجاز 18 مليون ساعة عمل آمنة في حقول ومواقع إنتاج الغاز التابعة للشركة الفرعونية بالبحر المتوسط بما يعكس التطبيق الناجح لمعايير وقواعد الأمن والسلامة المهنية.