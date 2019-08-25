المركزي: ضخ 144.2 مليار جنيه بمبادرة "الشركات الصغيرة" في 3 سنوات ونصف

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، أن قيمة الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 144.2 مليار جنيه خلال الفترة من نهاية عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2019، بعدد مستفيدين 565.5 ألف عميل، وذلك ضمن مبادرة تخصيص 20% من محفظة القروض بالبنوك لهذه المشروعات.

ووفقا للبيانات التي حصل عليها مصراوي، بلغت أرصدة المبالغ المستخدمة في تمويل الشركات الصغيرة ضمن المبادرة، نحو 84.4 مليار جنيه بعدد مستفيدين 93.3 ألف عميل في نهاية يونيو الماضي.

وبحسب بيانات المركزي، بلغت أرصدة المبالغ المستخدمة في تمويل الشركات المتوسطة ضمن المبادرة نحو 45.9 مليار جنيه بعدد مستفيدين 7503 عملاء في نهاية يونيو.

كما وصلت أرصدة المبالغ المستخدمة في تمويل الشركات المتناهية الصغر ضمن المبادرة إلى نحو 13.9 مليار جنيه بعدد مستفيدين 464.7 ألف عميل في نهاية يونيو الماضي.

وتوزعت قيمة التمويلات التي تم تقديمها للعملاء في إطار المبادرة خلال الفترة منذ نهاية عام 2015 وحتى نهاية يونيو الماضي على عدد من المحافظات، جاءت القاهرة على رأسها باستحواذها على 45.3 مليار جنيه من التمويلات، والجيزة بقيمة 25 مليار جنيه، والإسكندرية 8.2 مليار جنيه، والشرقية 7.1 مليار جنيه، والدقهلية 6.2 مليار جنيه.

كما تضمن هذه المحافظات المنوفية التي استحوذت على 4.8 مليار جنيه من تمويلات المبادرة، وأسيوط 4.6 مليار جنيه، والبحيرة 4.3 مليار جنيه، والغربية 3.7 مليار جنيه، وسوهاج 3.4 مليار جنيه، وباقي المحافظات 31.6 مليار جنيه.

ووصلت بذلك قيمة التمويلات التي تم ضخها ضمن المبادرة خلال الربع الثاني من عام 2019، إلى 6.5 مليار جنيه، كما زاد عدد العملاء ضمن المبادرة خلال نفس الفترة بنحو 20.5 ألف عميل.

وكان البنك المركزي أطلق في يناير 2016 مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات، وحددت المبادرة 4 سنوات للتنفيذ.

وتضمنت المبادرة تقديم تمويلات بفائدة منخفضة 12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، ولكن تم إيقاف هذا النوع من التمويلات العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه.

كما أوقف المركزي تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ذات النشاط التجاري ضمن المبادرة اعتبارا من يناير 2019.

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن أن مبادرة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة ستنتهي في نهاية العام الجاري، ولن يتم تجديدها مرة أخرى.

وقال المصدر لمصراوي، إن المبادرة مرتبطة بشريحة تمويلية محددة بقيمة 200 مليار جنيه، وفترة زمنية أربعة سنوات، وستنتهي المبادرة مع أي المحددين أقرب حدوثا سواء حجم التمويلات أو المدة الزمنية.