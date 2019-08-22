الذهب يستقر عالميا وسط ترقب تصريحات بشأن أسعار الفائدة

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع للبنوك المركزية العالمية لاستقاء أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.

وتركز الأسواق حاليا على خطاب باول الذي يلقيه الجمعة القادمة في جاكسون هول سعيا لاستيضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أبرز خطر حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي، وفقا للوكالة..

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي المنعقد في يوليو الماضي، والذي نُشر أمس الأربعاء، انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5% ليصل إلى 848.60 دولار للأوقية.