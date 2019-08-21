تفاصيل عوائد وآجال شهادات الادخار "الإسلامية" في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتيح بعض البنوك للعملاء إصدار شهادات ادخار تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بهدف جذب شريحة العملاء الذين لا يتعاملون مع المنتجات المصرفية التقليدية، ويفضلون المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وتضع البنوك ضوابط محددة لاحتساب العائد على هذه الشهادات وفقا للشريعة الإسلامية تتمثل في تحديد متوسط عائد تقديري على الشهادات تتعرض للصعود أو الهبوط وفقا لصافي الإيرادات السنوية على أعمال البنك.

وتحدد البنوك آجالا للشهادات تتراوح بين 3 سنوات، و4 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، و10 سنوات في بعض الأحيان، كما يتباين العائد على الشهادة حسب دورية صرف العائد شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية، أو تراكمية، حسب قواعد الشهادة المحددة من البنك.

وتسمح البنوك للعميل بكسر الشهادة قبل أجل استحقاقها بشرط مرور 6 أشهر على شراء الشهادة، ولكن بعد خصم غرامة محددة على الشهادة، وفقا للتعليمات الموقع عليها العميل.

ويحتاج أي عميل لإصدار شهادة إسلامية تقديم صورة من الرقم القومي، وفتح حساب توفير بالبنك بهدف إضافة قيمة العائد من الشهادة على حساب العميل بشكل تلقائي.

ويعرض مصراوي جميع تفاصيل شهادات الاستثمار أو الادخار الإسلامية في 10 بنوك، مع عرض آخر عائد على الشهادات كالتالي:

1- بنك فيصل الإسلامي:

يقدم البنك ثلاثة أنواع من الشهادات الادخارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي:

الأولى: شهادة الاستثمار بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد تقريبي يصل إلى 13% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، وقيمة الشهادة تبدأ من ألف جنيه.

الثانية: شهادة "ازدهار" بأجل 5 سنوات، بمتوسط عائد تقريبي نحو 13% سنويا، ويصرف العائد شهريا، وقيمة الشهادة تبدأ من ألف جنيه كحد أدنى.

الثالثة: شهادة "نماء" بأجل 7 سنوات، بمتوسط عائد تقريبي نحو 14% سنويا، يضاف على الشهادة كل 3 شهور، ويتم احتساب عائد عليه أيضا، وهكذا حتى تاريخ استحقاق الشهادة.

2- بنك البركة:

يقدم البنك أربعة أنواع من شهادات الادخار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

الأولى: شهادة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

الثانية: شهادة بأجل 4 سنوات بمتوسط عائد 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

الثالثة: شهادة بأجل 7 سنوات بمتوسط عائد 12.4% سنويا، ويصرف العائد سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

الرابعة: شهادة تحت اسم "البركات" بأجل 3 سنوات تباين بينهم متوسط العائد حسب دورية صرف العائد، تتراوح بين 12% سنويا لدورية العائد الشهرية، أو 12.5% سنويا لدورية العائد ربع السنوية، وأيضا نفس العائد للدورية نصف السنوية، أو 18% سنويا للشهادة التي يصرف العائد عليها تراكميا في نهاية أجل الشهادة.



3- مصرف أبو ظبي الإسلامي:

يقدم منتجا تحت اسم "الصك الإسلامي" بأجل 3 سنوات، ومتوسط العائد يتباين حسب دورية صرف العائد، ويتراوح بين 11.5 و11.55% سنويا على دورية العائد الشهري، وبين 11.75% و11.80% سنويا على دورية العائد ربع السنوية، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

4- بنك مصر:

يقدم البنك نوعين من الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:

الشهادة الأولى بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 500 جنيه.

الشهادة الثانية بأجل 5 سنوات بمتوسط عائد 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات المبلغ.

5- البنك الأهلي المصري:

يقدم نوعين من الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:

الأولى: شهادة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 13.24% سنويا، ويصرف العائد كل سنة، ويبدأ شراء الشهادة من أول 500 جنيه كحد أدنى.

الثانية: شهادة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 7.25% سنويا، ويصرف العائد تراكميا أي مع نهاية أجل الشهادة، ويبدأ شراء الشهادة 500 جنيه كحد أدنى.

6- البنك الزراعي المصري:

يقدم شهادة الادخار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تحت اسم "المرابح" بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

7- بنك عَوده:

يقدم شهادة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 14.5% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

8- بنك الشركة المصرفية العربية:

يقدم نوعين من الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويبدأ شراء الشهادات من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى:

الأولى: شهادة تحت اسم "المن" بأجل 3 سنوات، ويتباين متوسط العائد حسب دورية صرف العائد، وتتراوح بين 11.5% سنويا لدورية العائد الشهرية، و12% سنويا لدورية العائد ربع السنوية، و12.25% سنويا لدورية العائد نصف السنوية، و12.5% سنويا لدورية العائد السنوية.

الثانية: شهادة "السلو" بأجل 3 سنوات، بمتوسط عائد 10% سنويا، ويصرف العائد تراكميا مع نهاية أجل الشهادة.

9- المصرف المتحد:

يقدم أربعة أنواع من الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:

الأولى: شهادة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 11.5% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

الثانية: شهادة "الدخل الشهري" بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 10% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

الثالثة: شهادة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 9.5% سنويا، ويصرف العائد في نهاية أجل الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من أول ألف جنيه.

الرابعة: شهادة بأجل 5 سنوات بمتوسط عائد 9.75% سنويا، ويصرف العائد كل 6 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

10- بنك ناصر الاجتماعي:

يعد بنك ناصر أحد البنوك التي يقدم منتجاته وفقا للشريعة الإسلامية مثل بنك فيصل، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبركة، ولكنه لا يخضع لرقابة البنك المركزي، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقدم البنك شهادة استثمارية بأجل 3 سنوات، بمتوسط عائد 16%، ويصرف كل 3 أشهر، ولا يضع البنك حدا أدنى لشراء الشهادة.