بعد انتخاب العربي رئيسًا.. تشكيل هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية

كتبت- منار الرخ:

شكل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين هيئة مكتبه الجديدة، بعد انتخاب إبراهيم العربي، رئيسًا للاتحاد.

وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، محمد المصري، فيما حصل عادل ناصر، على منصب النائب الثاني، وحسن جعفر، على منصب سكرتير الاتحاد.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم عن فوز محمد الفيومي، بمنصب أمين صندوق الاتحاد ومحمد أبو القاسم، بمنصب أمين صندوق مساعد.

كان إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، فاز بمنصب رئيس الاتحاد بعد تفوقه على منافسة أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية.