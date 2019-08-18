منافسة بين الوكيل والعربي على رئاسة اتحاد الغرف التجارية غدًا

كتبت- منار الرخ:

يجري الاتحاد العام للغرف التجارية غدًا الاثنين، انتخابات لاختيار رئيس المجلس جديد للاتحاد.

ويتنافس على مقعد رئيس الاتحاد كلًا من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي ورئيس غرفة الإسكندرية وإبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية.

وتعقد الانتخابات في مقر الاتحاد بباب اللوق بمنطقة وسط البلد، وذلك لدورة جديدة تستمر حتى عام 2023.

وبحسب بيان صحفي لغرفة القاهرة يوم الجمعة الماضي اجتمع عدد من رؤساء الغرف التجارية على مأدبة عشاء، مع محمود العربي، والد إبراهيم العربي، والرئيس الأسبق للاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم ومساندة الأخير في الانتخابات المرتقبة.

وقال إبراهيم العربي، لمصراوي، إن من خلال ترشحه لرئاسة الاتحاد، يريد التوسع في الأسواق خارجيًا وخاصة في الدول الأفريقية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي ورئيس غرفة الإسكندرية، إن نجاح أي طرف من أطراف المنافسة سيأتي بالنفع على التجار، لأن الكل على قلب رجل واحد.

وأضاف الوكيل لمصراوي، أنه في حالة فوزه في الانتخابات سيكمل برنامج التطوير الذي بدأه منذ توليه رئاسة الاتحاد، ويجعل للمشروعات الصغيرة والمتوسطية أولوية داخل وخارج مصر.