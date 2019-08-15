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    35 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    01:01 م الخميس 15 أغسطس 2019
    35 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها.

    وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري مستقرا اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، و سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

    وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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