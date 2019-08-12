أبرز السلع الأساسية التي تغيرت قيمة وارداتها في الربع الثاني (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك، أن قيمة الواردات من السلع الأساسية خلال الربع الثاني من العام الجاري (من أبريل إلى يونيو) بلغت 2.7 مليار دولار، بنمو سنوي 6% عن الفترة نفسها من العام السابق عليه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية أسهم في زيادة حجم الاستيراد من بعض السلع للإسهام في تغطية احتياجات السوق المحلية، بينما يعكس تراجع الاستيراد من بعضها الآخر جهود الدولة الرامية لتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في المزارع الحيوانية وتعظيم قدراتها، وزيادة إنتاجها بما يُلبي احتياجات السوق المحلية.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز السلع الأساسية التي ارتفعت أو انخفضت وارداتها في الربع الثاني من 2019، ونسبة الارتفاع أو الانخفاض، بحسب بيانات وزارة المالية.

اقرأ أيضا:

المالية: 2.7 مليار دولار قيمة واردات السلع الأساسية في 3 أشهر