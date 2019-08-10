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رئيس المصرف المتحد لمصراوي : 10 ملايين دولار متوسط التدفقات يوميا في البنك

12:24 م السبت 10 أغسطس 2019
رئيس المصرف المتحد لمصراوي : 10 ملايين دولار متوسط التدفقات يوميا في البنك

أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

كتبت - منال المصري

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لمصراوي، إن متوسط التدفقات الدولارية بالبنك تبلغ 10 ملايين دولار يوميا منذ بداية العام الجاري.

وأشار القاضي، إلى أن تراجع سعر الدولار مقابل زيادة الجنيه ساهم في زيادة الحصيلة الدولارية بالبنك من مصادر مختلفة مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة وتدفق الأموال من صناديق الاستثمار العالمية في "الإنتربانك".

وكان مصدر مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي، قال في تصريحات سابقة لـ مصراوي إن التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفي بلغت 24.7 مليار دولار من شهر يناير الماضي وحتى يونيو الماضي نتيجة زيادة إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه.

وأكد القاضي تضاعف التدفقات الدولارية على البنك خلال هذه المرحلة ما يبرهن على نجاح البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وعودة عجلة الإنتاج.

وفقد الدولار 123 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وهو ما ساعد على التخلص من الدولار بين العملاء تحسبا المزيد من التراجع.

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